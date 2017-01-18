Спасатели рассказали, как правильно купаться на Крещение

Накануне Крещения спасатели напомнили, что окунаться в полынье можно не более 10 секунд
В состоянии алкогольного опьянения купание категорически запрещено, сообщает пресс-служба ГСЧС
По их словам трех погружений по 10 секунд будет вполне достаточно, после купания необходимо согреться путем растирания тела полотенцем. После процедуры нужно переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.
Спасатели также порекомендовали купающимся не нырять сразу в воду, а заходить в полынью осторожно и медленно.
Очень внимательно нужно следить за детьми.
Фото: Facebook Alexey Furman
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: здоровье, крещение, прорубь, спасатели ГосЧС
Последние новости
|
18:11
Представители, каких профессий находятся в группе риска рака, рассказали ученые
|
18:11
|
18:07
|
18:07
В Харькове полиция охраны закупила шапки по цене в два раза выше рыночной
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0