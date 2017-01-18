Спасатели рассказали, как правильно купаться на Крещение

Накануне Крещения спасатели напомнили, что окунаться в полынье можно не более 10 секунд

В состоянии алкогольного опьянения купание категорически запрещено, сообщает пресс-служба ГСЧС

По их словам трех погружений по 10 секунд будет вполне достаточно, после купания необходимо согреться путем растирания тела полотенцем. После процедуры нужно переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

Спасатели также порекомендовали купающимся не нырять сразу в воду, а заходить в полынью осторожно и медленно.

Очень внимательно нужно следить за детьми.

Фото: Facebook Alexey Furman