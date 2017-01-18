После крещенских морозов в Украину придет потепление

Ближе к выходным в Украине потеплеет, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
«21 января в Украине потеплеет до «плюсов» и пройдет мокрый снег с ветром. Явно существенное изменение синоптической ситуации», - написала она на своей странице в Facebook.
Также она сообщила о том, что сегодня ночью в Украине будет морозно, и температура столбика термометра опустится до -8 -15 градусов.
По ее словам, 20 января вновь потеплеет до -2. На Харьковщине, Сумщине и Луганщине ожидается даже днем в пределах -10 градусов.
Она отметила, что над страной будет антициклон, поэтому осадков 19 января не будет.
«В Киеве днем 19 января около -4 градусов. Есть вероятность утреннего тумана, на Крещение - без осадков», - прогнозирует она.
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