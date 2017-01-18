После крещенских морозов в Украину придет потепление

Ближе к выходным в Украине потеплеет, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

«21 января в Украине потеплеет до «плюсов» и пройдет мокрый снег с ветром. Явно существенное изменение синоптической ситуации», - написала она на своей странице в Facebook.

Также она сообщила о том, что сегодня ночью в Украине будет морозно, и температура столбика термометра опустится до -8 -15 градусов.

По ее словам, 20 января вновь потеплеет до -2. На Харьковщине, Сумщине и Луганщине ожидается даже днем в пределах -10 градусов.

Она отметила, что над страной будет антициклон, поэтому осадков 19 января не будет.

«В Киеве днем 19 января около -4 градусов. Есть вероятность утреннего тумана, на Крещение - без осадков», - прогнозирует она.