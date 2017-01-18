В Харькове полиция охраны закупила шапки по цене в два раза выше рыночной

Предприятие выбрали без проведения конкурса

В общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» уверены, что Управление полиции охраны в Харьковской области существенно переплатило за головные уборы. Недавно ведомство заключило два соглашения с ООО «Руно-СМ» на общую сумму 376 тыс. грн. Общественники не исключают, что закупку специально разбили на две процедуры: это позволило избежать аукциона и конкурса, который должны были проводить, если сумма закупки превышает 200 тыс. грн.

Согласно первому договору, размещенному на портале «Прозорро», ведомству поставят 1200 головных уборов и аксессуаров на общую сумму 199, тыс. грн.Это350 шапок-ушанок по цене 384 грн каждая и 450 трикотажных шапок по цене 120 грн за единицу, 400 кокард по 28 грн штука. Антикоррупционеры отмечают, что в интернет-магазинах подобные шапки-ушанки продаются по цене 150-200 грн. за единицу, то есть фактически вдвое дешевле, чем покупают полисмены.

Вторая сделка, стоимостью 176,5 тыс. грн, была заключена на поставку 700 шляп, из которых 250 кепки по цене 420 грн за единицу и 450 кепи по цене 159 грн за штуку.