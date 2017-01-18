Железнодорожные билеты будут продавать в терминалах

До конца этого года на железнодорожных вокзалах оборудуют специальные терминалы по продаже билетов, сообщает пресс-службе компании.

Такие терминалы позволят повысить продажи проездных документов и устранить нарушения при их реализации, которые связаны с человеческим фактором.

Во избежание коррупционных рисков руководство «Укрзализныци» хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.