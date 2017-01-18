Депутаты решили пересчитать всех бомжей в Украине

Регистрация бездомных и лиц и не имеющих постоянного местожительства будет закреплена на законодательном уровне.

На заседании парламента сегодня 230 депутатов поддержали законопроект № 3833 «О внесении изменений в закон «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в первом чтении в среду проголосовали 230 депутатов из 226 минимально необходимых.

Устанавливается внесение в закон «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей».

Также сообщается, что на соответствующее специализированное учреждение возлагается подача заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц.

Как сообщали ранее «Комментарии», с 4 апреля бездомные больше не смогут регистрироваться (прописываться) в центрах соцобслуживания и соцзащиты, если там их не обеспечат койко-местом