«Укрзализныця» привлечет к реформам дизайнеров

В 2018 году ведомство начнет заказывать вагоны, которые будут разработаны с учетом нового дизайна

«Укрзализныця» намерена привлечь дизайнерские фирмы и общественность к разработке нового дизайна пассажирских вагонов. Об этом сообщил журналистам председатель правления «Укрзализныци» Войцех Бальчун, передают Українські Новини.

Он отметил, что у предприятия уже есть видение того качества, которое «Укрзализныця» хочет предложить пассажирам в ближайшие годы.

«На заседании правления мы приняли решение пригласить лучшие дизайнерские фирмы. На протяжении двух месяцев мы проведем внутренние процедуры, выберем лучшие позиции и после проверки всех технических вопросов, вопросов потенциальной себестоимости изготовления мы разработаем специальную анкету и попросим наших пассажиров выбрать тот вагон, которым они будут пользоваться в будущем», – сказал Бальчун.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на окончание процесса проектирования вагонов нового дизайна до конца 2017 года, а с 2018 планирует начать заказывать вагоны, которые будут разрабатываться с учетом нового дизайна.