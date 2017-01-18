Выбран самый популярный пароль в мире

Самым популярным паролем в мире стала комбинация «123456»

К такому выводу пришли эксперты компании Keeper Secutiry. Об этом сообщает портал Softpedia.

Как говорится в публикации, подобную комбинацию цифр использует порядка 17% всех пользователей Интернета.

Данные были получены после анализа крупных утечек данных, которые произошли в 2016 году. За прошедший год жертвами взломов стали более 10 млн. человек. Также, как отмечается в сообщении, в десятку самых популярных паролей вошли «123456789»,«666666», «987654321», «123321», «123123», «password», «google», «12345678», «111111».

Эксперты отмечают, что хакерам зачастую даже не нужно пользоваться различными механизмами взлома аккаунтов, поскольку нужную комбинацию можно определить методом перебора.

В компании посоветовали пользователям пользоваться символами, цифрами и различными регистрами букв при создании паролей.

Впрочем, самым надежным способом доступа к аккаунтам остается способ двухфакторной аутентификации, когда сайт присылает пользователю одноразовый пароль по СМС.

Фото: © Fotolia, Tomasz Zajda