В Украине насчитали 35 тыс. бездомных

Реальная численность лиц без определенного места проживания гораздо больше

В Украине официально зарегистрировано около 35 тыс. бездомных, однако реальная цифра гораздо больше. Об этом заявил во время утреннего заседания ВР 18 января председатель комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, сообщает 112.ua.

«По состоянию на 1 января прошлого года в Украине было почти 35 тысяч официально зарегистрированных бездомных. Но именно поэтому я согласен с теми коллегами, которые считают, что реальные цифры больше, поскольку не регистрируются места проживания тех бездомных или беспризорных, проживающих в учреждениях социальной защиты, созданные по договорам с органами местного самоуправления, местными властями, благотворительными фондами или общественными организациями, в том числе и международными», – сказал Немыря.