ЦРУ рассекретило советские анекдоты

Анекдоты принадлежат к эпохе перестройки в СССР в середине-конце 80-х годов и содержат критику советского руководства

Опубликованный в среду архив Центрального разведывательного управления США содержит среди прочих документов две страницы советских анекдотов, свидетельствует база данных ЦРУ.

Зачем составлялась подборка и какие у нее были источники, не сообщается. Лишь в примечании к одному из анекдотов написано, что его «услышали в Архангельске». Анекдоты принадлежат к эпохе перестройки в СССР в середине-конце 80-х годов и содержат критику советского руководства.

В частности, приводится широко известный анекдот, где американец доказывает русскому преимущества свободы слова и заявляет, что он может спокойно выйти к Белому дому и кричать: «К черту Рейгана!» Рональд Рейган был в 80-е годы президентом США. Русский отвечает американцу, что тоже может выйти к Кремлю и кричать: «К черту Рейгана!».

Вариант еще одного известного анекдота описывает, как разные руководители советского государства решают проблему остановившегося поезда. Ленин собирает рабочих и крестьян и просит их построить новые пути. Сталин расстреливает машинистов. Хрущев реабилитирует расстрелянных и приказывает убрать рельсы позади поезда и положить их впереди паровоза. Брежнев задергивает занавеску и раскачивается, изображая движение поезда. Горбачев созывает митинг, на котором скандирует: «Рельсов нет!»

В третьем анекдоте рабочий покидает слишком длинную, по его мнению, очередь в винный магазин, чтобы «убить Горбачева», но возвращается, когда обнаруживает, что «там очередь еще длиннее». Очередной вариант известного анекдота заявляет, что коммунизм – ненаучное учение, поскольку его не испробовали первоначально на собаках.

В другом анекдоте человек приходит в магазин и спрашивает, есть ли в продаже мясо. Продавщица отвечает: «Нет, у нас нет рыбы, мяса нет в магазине напротив».