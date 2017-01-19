Петр Порошенко надеется на встречу с Дональдом Трампом

Президент Украины высказал предположение о том, что дальнейшее сотрудничество с США будет эффективным
Президент Украины Петр Порошенко надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом он заявил в интервью газете Wall Street Journal.
«Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий США… Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным… Это (встреча с Трампом — ред.) доставило бы мне огромное удовольствие», — сказал Порошенко во время интервью, которое он дал во время пребывания на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко согласился сотрудничать с Трампом.
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Теги: встреча президентов, Порошенко, Трамп
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