Рада запретила вузам набирать аспирантов по старой схеме

ВР не разрешила вузам набирать новых аспирантов без аккредитации образовательно-научной программы Нацагентства качества высшего образования

Высшие учебные заведения и научные учреждения, в которых на момент вступления в силу закона Украины «О высшем образовании» открыта аспирантура, имеют право продолжать прием в аспирантуру и осуществлять подготовку докторов философии по соответствующим специальностям и собственными образовательно-научными программами до 1 сентября 2018 года.

«Действующее законодательство предусматривает, что степень доктора философии (ранее кандидата наук - ред.) приобретается по результатам успешного выполнения соискателем высшего образования соответствующей образовательно-научной программы и публичной защиты диссертации в специализированном ученом совете», - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что основанием для выдачи диплома государственного образца является аккредитация образовательно-научной программы, которую в соответствии с законом Украины «О высшем образовании» осуществляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

«Возникла угроза полного прекращения приема и подготовки аспирантов всеми научными учреждениями и частью высших учебных заведений», - говорится в пояснительной записке.