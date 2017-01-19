Украинцев нет в погребенном под лавиной итальянском отеле

Консульская служба МИД Украины проверяет информацию о том, были ли украинские граждане в оказавшемся под снежной лавиной отеле

Консульская служба Министерства иностранных дел сообщает, что в итальянском отеле, на который сошла снежная, граждан Украины не было.

«По предварительной информации, украинцев не было в накрытом снежной лавиной отеле в Италии. Уточненную информацию оперативно сообщим», - такую информацию консульская служба МИД разместила в Twitter.

Напомним, в центральной итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо в среду вечером сошла снежная лавина, которая полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola. На момент ЧП в нем находились более 20 человек. Двоих постояльцев, которые во время схода снежной лавины находились на улице, удалось спасти.

Ранее "Комментарии" писали о том, что спасатели сообщают о 30 погибших в накрытом лавиной отеле.