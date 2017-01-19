В Закарпатье 10-летний мальчик ударил ножом сверстника

Пострадавший отделался колото-разаной раной в области ребер и госпитализирован

В закарпатском селе Собатин 10-летний мальчик в ходе спора с 11-летним оппонентом применил «весомый» аргумент – кухонный нож. Ребенок ударил своего сверстника ножом в грудную клетку, а затем сбежал и спрятался в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Пострадавшего подростка госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы с колото-резаной раной в области ребер. С места происшествия оперативно-следственная группа изъяла нож длиной 23 см и направила его на экспертизу.

Позже участковый инспектор полиции нашел нападавшего ребенка в лесистой горной местности, где тот прятался от правоохранителей.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Ранее «Комментарии" писали о том, что вьетнамец 18 лет прожил с ножницами в животе.