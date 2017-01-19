Украинцев предупредили о крупных военных учениях на юге страны

На территории Одесской и Николаевской областей развернут блокпосты и будут двигаться колонны военной техники

В течение недели военно-морские силы Украины будут проводить учения на территории Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщается на странице ВМС в Facebook.

Военные предупреждают, что по территории южного региона будут передвигаться колонны военной техники, планируется развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

«Просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие», – говорится в сообщении ВМС Украины.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Рада разрешила иностранным войскам входить в Украину.