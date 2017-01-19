В Украине появилось общественное телевидение

Миниюст зарегистрировал публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) как юрлицо. В то же время прекращена деятельность юрлица «Национальная телерадиокомпания Украины» (НТКУ).

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Сегодня исторический момент в развитии медиасферы нашего государства. Согласно дорожной карте второго этапа преобразования государственной телерадиокомпании Украины в общественную состоялась регистрация юридического лица Национальная общественная телерадиокомпания Украины», - заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Также сообщается, что в ближайшие дни заработает Наблюдательный совет НОТУ.