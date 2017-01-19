Под Харьковом 70 вооруженных молодчиков в масках пытались захватить агрофирму

Владельцу они предъявили поддельные документы на право собственности

В Лозовском районе Харьковской области произошла попытка рейдерского захвата агропредприятий «БОТиК», «Агробизнес» и «Сурят» в селе Веселое, владельцами которых являются Михаил и Андрей Обора. 14 января 70 неизвестных, в камуфляжной форме с оружием и в масках, ворвались на территорию и заявили, что у фирмы новые владельцы. Возмущенным руководителям и сотрудникам рейдеры показали документы, как вскоре выяснилось, поддельные, сообщает «Объектив». Захватчики начали срывать замки с помещений, готовить имущество к вывозу и крушить все оставшееся, директору же, Андрею Оборе, угрожали: в случае обращения к правоохранителям территорию заминируют.

Однако фермер не побоялся. Благодаря оперативной работе полиции, в Лозовской отдел доставили 70 человек. Как сегодня сообщили в Главном управлении Нацполициии в Харьковской области, речь действительно идет о незаконной смене собственника. «Установлено, что неизвестными лицами путем обмана осуществлена перерегистрация корпоративных прав ООО Компания «БОТиК», ООО «Сурят» и ООО «Агробизнес-2010». При этом основатели указанных предприятий не делали каких-либо действий и не заключали каких-либо соглашений или договоров, направленных на отчуждение указанных обществ и имущества», - говорит начальник Лозовского отдела полиции Николай Пономарь.

Участие в захвате фирм принимали граждане в возрасте от 18 до 50 лет, жители городов Днепр и Каменское. У них изъяли оружие и спецсредства.

Уголовные производства открыты по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Также известно, что «новыми собственниками» в поддельных документах значатся лица, зарегистрированные в ныне оккупированной Горловке.