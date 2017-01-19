Русский рэп обошелся украинской радиостанции в круглую сумму

Нацсовет оштрафовал телерадиокомпанию «МиКомп» за трансляцию пропагандистской песни

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телерадиокомпанию «МиКомп» на 44 тыс. грн. за трансляцию песни, которая пропагандирует государство-агрессора.

Как передает УНИАН, за принятие соответствующего решения в ходе сегодняшнего заседания члены Нацсовета проголосовали единогласно. «По результатам внеплановой проверки ООО «Телерадиокомпания «МиКомп» (г. Каменское Днепропетровской области)... есть предложение признать нарушение. Руководствуясь статьей 72 Закона («О телевидении и радиовещании» – УНИАН) взыскать штраф 25% (от суммы лицензионного сбора) – это 44 тыс. грн.», – сказал глава регулятора Юрий Артеменко в ходе заседания. По его словам, во время мониторинга Нацсовета в эфире радио «МиКомп» была зафиксирована трансляция музыкального произведения российского рэп-исполнителя Мота «День и ночь», в тексте которого есть элементы пропаганды и популяризации государства-агрессора.

Как сообщали «Комментарии», в декабре 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телерадиокомпанию «Шансон» на 294,36 тыс. грн. за трансляцию песни, которая пропагандирует военно-морские силы государства-агрессора

Фото: Black Star Inc.