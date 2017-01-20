Суд рассмотрит возможность заочного осуждения Януковича

Судьи продолжат разбирательство по ходатайству прокуроров по делу о государственной измене Януковича

Возможность заочного осуждения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича сегодня рассмотрит Печерский суд Киева. Заседание началось в 9 утра. Судьи рассмотрят ходатайства прокуроров по делу о государственной измене Януковича. Об этом сообщает «112 Украина».

Напомним, Виктор Янукович ранее не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

Несколько дней назад Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Янукович не понял, кто был президентом в 2014 году.