Синоптики рассказали, какая будет погода на выходных

На выходных в Украине местами пройдет снег, в некоторых регионах похолодает.

В столице в завтра ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.

Во Львове в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°...+2°.

В Луцке в 21 января ночью -3°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра в Виннице будет облачно, а температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье -8°…-1°, без осадков.

Одесситам завтра стоит ожидать облачную погоду, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -7°...+1°, переменная облачность.

Также переменная облачность ожидается в субботу и в Харькове, снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -8°...-6°, ясно.

Завтра в Днепре в субботу пасмурно, снег. Температура ночью -12°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -10°...-5°.

В Симферополе завтра снег, -2°...0°. В воскресенье -9°...-1°, переменная облачность, снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье солнечно, температура -9°…-3°.

В Краматорске в субботу небольшой снег, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура -9°…-6°, ясно.

В Северодонецке завтра облачно, снег, температура ночью -11°, днем +1°. В воскресенье -9°...-7°, солнечно.

На выходных на курортах будет такая погода:

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье солнечно, ночью -11°, днем -3°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем до +2°.

В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура ночью -10°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра пасмурно, ночью -10°, а днем -2°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+2°.