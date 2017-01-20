Синоптики рассказали, какая будет погода на выходных

На выходных в Украине местами пройдет снег, в некоторых регионах похолодает.
В столице в завтра ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -8°, днем +2°. В воскресенье также без осадков, -7°...0°.
Во Львове в субботу пасмурно, ночью -1°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -6°...+2°.
В Луцке в 21 января ночью -3°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра в Виннице будет облачно, а температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье -8°…-1°, без осадков.
Одесситам завтра стоит ожидать облачную погоду, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье -7°...+1°, переменная облачность.
Также переменная облачность ожидается в субботу и в Харькове, снег, температура ночью -11°, днем 0°. В воскресенье -8°...-6°, ясно.
Завтра в Днепре в субботу пасмурно, снег. Температура ночью -12°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -10°...-5°.
В Симферополе завтра снег, -2°...0°. В воскресенье -9°...-1°, переменная облачность, снег.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -8°, днем -1°. В воскресенье солнечно, температура -9°…-3°.
В Краматорске в субботу небольшой снег, температура ночью -12°, днем +1°. В воскресенье температура -9°…-6°, ясно.
В Северодонецке завтра облачно, снег, температура ночью -11°, днем +1°. В воскресенье -9°...-7°, солнечно.
На выходных на курортах будет такая погода:
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура ночью -9°, днем -1°. В воскресенье солнечно, ночью -11°, днем -3°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье без осадков, ночью -11°, днем до +2°.
В Трускавце в субботу снегопад, температура до +2°. В воскресенье температура ночью -10°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра пасмурно, ночью -10°, а днем -2°. В воскресенье ясно, температура воздуха -12° …+2°.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «УНИАН»,
Теги: зима, погода, погода на выходные, похолодание, снег
Последние новости
|
14:08
|
14:06
НБА. «Голден Стэйт» уверенно обыгрывает «Оклахому», «Кливленд» побеждает «Финикс»
|
14:01
|
13:59
Крымские музеи предоставили в суд новые материалы по скифскому золоту
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0