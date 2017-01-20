Крымские музеи предоставили в суд новые материалы по скифскому золоту

Новый суд может изучать предоставленные материалы не менее года

Крымская сторона предоставит в голландский суд новые материалы в отношении коллекции скифского золота и новое судебной разбирательство продлится не менее года. Об этом заявила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, пишет РИА «Новости».

«Апелляция подана. Все основания для подачи есть, так как нарушено достаточно много позиций международного законодательства. Надеемся, что политика уйдет на задний план. Это абсолютно новый суд, и это абсолютно новые материалы», — заявила Умрихина и добавила, что рассмотрение вопроса может затятуться на год.

Известно, что 16 января крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекцию скифского золота Украине. По словам защищающего интересы крымских музеев юриста Анастасии Сивицкой, развернутый текст апелляции будет предоставлен позже.

Напомним, коллекция скифского золота из двух тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на экспозицию в Нидерланды в 2014 году еще до аннексии Крыма.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Крым начал обжалование решение суда о возврате Украине золота скифов.