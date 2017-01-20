Кокаин из Южной Америки в Россию переправляли через Николаев

СБУ совместно с коллегами из Германии ликвидировали в Николаеве канал поставки кокаина

Канал контрабанды кокаина в Россию из одной из стран Южной Америки правоохранители ликвидировали в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Любопытно, что операцию проводили сотрудники Службы безопасности Украины совместно с коллегами из Германии.

Сообщается, что три жителя Николаева получали наркотики через международные почтовые отправления, перепаковывали «посылки» и переправляли их своим подельникам в Россию.

Правоохранители задержали наркоконтрабандистов во время получения ими почтового отправления с 420 граммами кокаина из Южной Америки.

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