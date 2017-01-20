В Украине декоммунизируют природные заповедники

В рамках декоммунизации будут переименованы объекты природо-заповедного фонда.
С такой инициативой выступило Министерство экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба Минприроды.
Министерство обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима.
Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов ПЗФ общегосударственного значения. Полученные предложения областных государственных администраций станут основанием для подготовки и последующего принятия в установленном порядке соответствующего указа Президента Украины.
Завершением этой работы будут решения областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: декоммунизация, заповедники, Минприроды, Украина
Последние новости
|
17:33
|
17:30
|
17:30
Вспышки чумы свиней зафиксировали еще в двух областях Украины
|
17:23
Побужский ферроникелевый комбинат приступил к реализации очередного этапа модернизации производства
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0