В Украине декоммунизируют природные заповедники

В рамках декоммунизации будут переименованы объекты природо-заповедного фонда.

С такой инициативой выступило Министерство экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба Минприроды.

Министерство обратилось к областным государственным администрациям с просьбой организовать соответствующую работу по внедрению процесса переименования территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения, названия которых содержат символику коммунистического тоталитарного режима.

Минприроды также инициировало переименование территорий и объектов ПЗФ общегосударственного значения. Полученные предложения областных государственных администраций станут основанием для подготовки и последующего принятия в установленном порядке соответствующего указа Президента Украины.

Завершением этой работы будут решения областных советов о переименовании соответствующих территорий и объектов природно-заповедного фонда местного значения.