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общество

Вспышки чумы свиней зафиксировали еще в двух областях Украины

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В Украине продолжают гибнуть свиньи

Еще в двух областях Украины зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Гибель свиней от АЧС зафиксирована в домохозяйствах Збаража (Тернопольская область) и с. Поповка (Полтавская область). В данным момент в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). Также сообщалось о том, что из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины.

Напомним, в 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. Падение объемов вывоза мяса эксперты поясняют участившимися случаями заражения АЧС, в связи с чем ряд стран отказались от закупок на Украине.

Как сообщали «Комментарии», с начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. По состоянию на 2 декабря 2016 года карантин продолжает действовать в 18 неблагополучных пунктах по АЧС в Николаевской (2), Одесской (5), Харьковской (1), Полтавской (2), Киевской (2), Хмельницкой (3), Черкасской (2) и Ровенской (1) областях.

При проведении мероприятий по ликвидации АЧС начиная с 2012 года в эпизоотических очагах изъято и уничтожено более 90 тыс. голов свиней, в частности в 2016 году свыше 26 484 голов. Мероприятия продолжаются.

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Теги: АЧС, проишествия, свинина, чума свиней

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