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общество

На Ровенщине автобус с паломниками слетел в кювет (видео)

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Микроавтобус перевернулся на трассе Киев-Чоп

На трассе «Киев-Чоп» вблизи села Тараканов Дубенского района (Ровенская область) микроавтобус «Volkswagen Transporter» в котором находились паломники, возвращавшиеся из источника в селе Онишковцы, слетел в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

По информации ведомства, вблизи села Тараканов водитель, житель Збаражского района Тернопольской области, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил съезд.

Семь пассажиров: 43-х и 51-летнюю жительниц Кременца, двух 21-летних жительниц Золочевского района Львовской области, 24-летнюю киевлянку, 44-летнюю - из села Белокриница Кременецкого района и 25-летнего жителя Тернополя после оказания медицинской помощи отпустили. Автомобиль «Volkswagen Transporter» доставлен на штрафплощадку города Дубно.

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Теги: авария, автобус, ДТП автобус, половники

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