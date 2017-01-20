На Ровенщине автобус с паломниками слетел в кювет (видео)

На трассе «Киев-Чоп» вблизи села Тараканов Дубенского района (Ровенская область) микроавтобус «Volkswagen Transporter» в котором находились паломники, возвращавшиеся из источника в селе Онишковцы, слетел в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

По информации ведомства, вблизи села Тараканов водитель, житель Збаражского района Тернопольской области, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил съезд.

Семь пассажиров: 43-х и 51-летнюю жительниц Кременца, двух 21-летних жительниц Золочевского района Львовской области, 24-летнюю киевлянку, 44-летнюю - из села Белокриница Кременецкого района и 25-летнего жителя Тернополя после оказания медицинской помощи отпустили. Автомобиль «Volkswagen Transporter» доставлен на штрафплощадку города Дубно.