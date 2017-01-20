Сына Кличко искусал аллигатор (фото)

Сын мэра Киева работает волонтером в Национальном парке Эверглейдс в США

Старшего сына мэра Киева 16-летнего Егора-Даниэля Кличко покусал аллигатор. Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото пораненной руки и написал, что момент, конечно неприятный, но с ним все в порядке, сообщает Страна.ua.

Дело в том, что сын Виталия в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США). В этом заповеднике неподалеку от Майами парень ухаживает за аллигаторами.

«Правило номер один для тех, кто присматривает за аллигаторами: если он хочет есть – покормите его!» – написал Егор-Даниэль под фото с пораненной рукой. Но в комментариях заверил, что с ним все хорошо, просто рептилия была голодной и прихватила его за пальцы.

Национальный парк Эверглейдс на своем официальном сайте приглашает всех желающих попробовать себя в роли zoo keeper (того, кто ухаживает за обитателями парка). Но здесь же есть предупреждение о том, что поведение животных в дикой природе – непредсказуемо.

Фото: nps.gov, facebook.com