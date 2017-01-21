МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию

МИД рекомендует гражданам Украины без острой необходимости воздержаться от посещения Аквила и Риети, в которых на днях произошли землетрясения
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
По информации ведомства, украинцам, находящимся на территориях где сохраняется угроза землетрясения, нужно внимательно следить за сообщениями компетентных органов Италии и ознакомиться с рекомендациями Департамента гражданской защиты при Совете Министров Итальянской республики.
Если же граждане Украины попали в чрезвычайные ситуации им следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Италии на телефон «горячей линии» +39 389 004 0000, электронную почту emb_it@mfa.gov.ua, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.
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Теги: землетрясение, Италия, МИД, опасность
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