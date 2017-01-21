Ученые определили самое опасное для людей животное

Лошади опередили в рейтинге смертельных опасностей для человека даже змей и ядовитых пауков

Ученые после изучения данных статистики Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения за 2000-2013 годы пришли к выводу, что самым опасным для человека животным являются лошади, из-за которых погибает много людей.

По словам профессора Мельбурнского университета Ронелы Велтон в Австралии из-за лошадей погибло больше людей, чем от всех ядовитых животных, вместе взятых.

По ее словам, за 13 лет от нападения лошадей погибли 74 австралийца.

На втором месте среди причин смерти — укусы змей и пчел, от которых погибли 27 человек.

Также отмечается, что от нападения акул погибли 26 человек, а крокодилы убили 19 австралийцев. Смертельный случай от укусов пауков зафиксирован лишь в 1999 году, несмотря на то, что континент кишит этими насекомыми.