На Евровидении впервые в истории прозвучит песня на белорусском (ВИДЕО)

На Евровидении в Киеве Беларусь представит группа Naviband с песней на белорусском языке «Гiсторыя майго жыцця» ("История моей жизни").

Об стало известно по итогам финала национального отбора на международный конкурс песни.

Вокалисты Naviband Ксения Жук и Артем Лукьяненко по результатам голосования немного отставали от лидеров, однако первое место они смогли занять благодаря профессионализму жюри, которое поставило конкурсантам самый высокий балл. Песня победителей национального отбора стала единственной исполненной на белорусском языке.

Впервые в истории участия Беларуси на «Евровидении» со сцены конкурса прозвучит композиция на родном языке страны-конкурсанта. До этого белорусские музыканты в основном исполняли песни на английском языке.