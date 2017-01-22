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общество

Стало известно, на кого из нардепов СБУ предотвратила покушение

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Имеются данные, что за Геращенко была организована слежка по месту жительства и работы

В СМИ появилась информация о том, что заявление СБУ о предотвращении покушения на одного из украинских нардепов, имеет отношение к Антону Геращенко

Служба безопасности Украины предотвратила  покушение на народного депутата на  Антона Геращенко ( «Народный фронт). Об этом сообщает издание «Цензор.НЕТ», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания,  покушение готовили двое граждан Украины, которые отбывали заключение на оккупированной территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).

Оперативники спецслужбы более месяца вели наблюдение за подозреваемыми, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем.

«Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец», а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой», - говорится в статье, опубликованной в «Цензор.НЕТ».

Имеются данные, что  за Геращенко была организована слежка по месту жительства и работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у злоумышленников взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Открыто уголовное производство по статье «Покушение на жизнь государственного деятеля». Задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее «Комментарии" писали о том, что СБУ обвинила Россию в попытке подрыва депутата.

 

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Теги: Геращенко, подрыв, покушение, СБУ

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   © «Комментарии:», 2016

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