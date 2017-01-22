Помаду от Тины Кароль выпустят в Беларуси

Певица обещает, что у помады будет подходящий под любой цвет кожи красный оттенок и бюджетная цена
Популярная украинкая певица Тина Кароль готовит подарок для всех женщин. В интервью телепрограмме «Светская жизнь» она рассказала, что вскоре будет налажено производство красной помады, подходящей для женщин с любым цветом кожи. Новый продукт будет называться «Тина Кароль: оставь свой автограф», планируется, что его цена будет доступна для любого кармана.
«Хотела поделиться секретом и выпустить красную губную помаду под названием «Тина Кароль: оставь свой автограф». Эта помада будет доступна любому... Мы уже год согласовываем оттенок: глубокий или более красный, чтобы он подходил к любому цвету кожи», - раскрыла свои планы певица и добавила, что подходящий для производства ее помады завод она нашла в Беларуси.
Ранее "Комментарии" писали о том, что песню Тины Кароль включили в школьную программу.
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Теги: Беларусь, помада, Тина Кароль
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