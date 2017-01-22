Получивший инвалидность в плену на Донбассе Жемчугов стал Героем Украины

«Золотую звезду» Владимиру Жемчугову вручил президент Украины на праздновании Дня Соборности

Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины Владимиру Жемчугову, который побывал в плену боевиков, получив там инвалидность. Соответствующий указ глава государства «Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Жемчугову Владимиру Павловичу», - говорится в указе.

Отмечается, что этой награды Жемчугов удостоен «за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу».

«Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович решил взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения», - сказал Порошенко во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, где и была вручена награда Владимиру Жемчугову.

Напомним, Жемчугов помогал покинуть оккупированный Донбасс своей матери и другим своим знакомым. Во время одной из таких поездок произошло несчастье - он подорвался на растяжке и потерял зрение и руки. После этого, Жемчугов пытался покончить с собой – бросился под машину, случившегося он хотел покончить жизнь самоубийством, бросившись под машину, но вместо этого он привлек внимание боевиков. В ЛНР Жемчугова обвинили в совершении диверсий и взяли в плен, где он провел почти два года.

Ранее «Комментарии» писали о том, что выяснилось, кто был организатором встречи Савченко с главарями боевиков.