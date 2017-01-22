Сгоревший в Вероне автобус вез школьников домой в Венгрию

Всего в автобусе было 50 человек, 16 из них погибли

По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба Италии. По данным спасателей, автобус перевозил группу венгерских школьников 14-18 лет. Подростки возвращались в Венгрию после каникул, которые они проводили во Франции.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что в ночь на 21 января автобус столкнулся со столбом и загорелся. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.

Тела погибших сильно обгорели. Всего в автобусе было 50 пассажиров. 16 человек погибли, 39 получили ранения.

Ранее «Комментарии" писали о том, что 25 детей погибли при ДТП со школьным автобусом в Индии.