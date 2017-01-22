В Харькове стреляли из автомата с балкона жилого дома

Трое стрелков задержаны, на месте ЧП найдены гильзы, предварительно калибра 5,45 мм

Полиция Харькова задержала троих мужчин, которые открыли стрельбу из автомата прямо с балкона жилой многоэтажки на улице Целиноградской, 48 на Алексеевском жилом массиве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Около часа ночи экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что неизвестные ведут автоматическую стрельбу с балкона многоэтажки по улице Целиноградской, 48. О пострадавших не сообщали. По прибытии на вызов полицейские обнаружили на балконе дома троих мужчин. Во время опроса они вели себя агрессивно, пытались наброситься на полицейских», - сообщила начальник пресс-центра Управления патрульной полиции Харькова Ярослава Борисова.

По ее словам, патрульным пришлось применить физическую силу и наручники. Задержанные доставлены в Шевченковский райотдел полиции.

К слову, на месте ЧП найдены гильзы, предварительно калибра 5,45 мм.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Мексике подросток открыл стрельбу в колледже и умер от своей же пули.