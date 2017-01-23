Отходы фенола грозят экологической катастрофой в зоне АТО

Представители ОБСЕ считают, что предотвратить катастрофу может только прекращение огня и разведение сил в зоне хранилищ отходов фенола
Угроза серьезной экологической катастрофы нависла над Донецкой областью из-за фенольного завода в Новгородском. Об этом сообщает специальная мониторинговой миссия ОБСЕ в Twitter.
По словам первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, загрязнения, которые могут привести к экологической катастрофе, находятся в непосредственной близости к линии разграничения.
«Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга», - подчеркнул Хуг.
Он убежден, что прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена.
Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали об опасностях, которых мы не замечаем.
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Теги: АТО, ОБСЕ, экологическая катастрофа
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