Отходы фенола грозят экологической катастрофой в зоне АТО

Представители ОБСЕ считают, что предотвратить катастрофу может только прекращение огня и разведение сил в зоне хранилищ отходов фенола

Угроза серьезной экологической катастрофы нависла над Донецкой областью из-за фенольного завода в Новгородском. Об этом сообщает специальная мониторинговой миссия ОБСЕ в Twitter.

По словам первого заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, загрязнения, которые могут привести к экологической катастрофе, находятся в непосредственной близости к линии разграничения.

«Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажатое между позициями сторон только за 400 метров друг от друга», - подчеркнул Хуг.

Он убежден, что прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали об опасностях, которых мы не замечаем.