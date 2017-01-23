Провайдеры грозят оставить Украину без интернета

Провайдеры заявляют, что энергопередающие компании грубо злоупотребляют монопольным положением и выставляют им завышенные необоснованные цены

О своей готовности выйти на митинги протеста заявили операторы телекоммуникаций. Они намерены организовать акции протеста против злоупотребления монопольным положением энергопередающих компаний. Об этом сообщил один из инициаторов акций протеста, директор интернет сервис провайдера «Павлабор» Владимир Падюков, пишет Internet.ua.

3 февраля операторы планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный Комитет Верховной Рады, а также прекратить подачу доступа в Интернет по всей Украине на один час.

По словам провайдеров, требующая решения проблема заключается в том, что технологии 3G и 4G требуют построения локальных кабельных сетей с базами на опорах, подобно фонарям уличного освещения. Связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. Но энергопередающие компании грубо злоупотребляют монопольным положением, выставляют завышенные необоснованные цены.

Падюков сообщил, что Киевоблэнерго требует 30 гривен за аренду одной опоры в месяц, при этом оплату выставляет сразу за несколько месяцев вперед, что может выливаться в сотни тысяч гривен.

«Попытки апеллировать к НКРЭКУ безуспешны. Регулятор отвечает, что это частная собственность и они «не при делах», - говорится в сообщении.

11-12 февраля участники митингов намерены передать обращение и пакет жалоб в СБУ, а 20 февраля передать обращение и пакет жалоб президенту, а также отключить Интернет по всей Украине на один час и организовать пресс-конференцию.

Участие в акциях протеста подтвердили уже провайдеры из Сум, Чернигова, Днепропетровска и Мариуполя.

Ранее «Комментарии" писали о том, что украинские провайдеры жалуются на 3G.