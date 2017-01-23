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общество

В Киеве задержали опасную беглянку из львовской психбольницы

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Елане Яковлева сбежала из психбольницы в ночь на 18 января

Сбежавшая из психбольницы женщина до этого облила кислотой сотрудницу ЗАГСа 

 21 января в однох из киевских хостелов задержали сбежавшую из Львовской психиатрической больницы общественно опасную больную. Некая Елена Яковлева является гражданкой России и с 18 января находилась в розыске.  Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. 

Ранее Яковлева была привлечена к уголовное ответственности за хулиганство. Летом 2016 года она родила ребенка и оставила его в роддоме. Позже она вернулась в медучреждение и потребовала от медработников вернуть малыша. Услышав от них, что ребенок уже передан в дом малютки, Елена Яковлева избила работницу роддома. Затем женщина требовала свидетельство о рождении ребенка в одном из отделений ЗАГСа. Получив отказ, она  выбила окна в учреждении и облила кислотой одну из сотрудниц.

Полиция открыла уголовное дело. Согласно постановлению суда, Яковлеву направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Но  ночью 18 января ей удалось сбежать  из Львовской психиатрической больницы.

Правоохранители устанавливают происхождение средств, на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле. Отрабатывается информация о причастности к ее побегу других лиц.  Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что в России врачи психбольницы подрались из-за лопнувшего шарика. 

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Теги: Киев, кислота, Львов, психбольница

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