В Киеве задержали опасную беглянку из львовской психбольницы

Сбежавшая из психбольницы женщина до этого облила кислотой сотрудницу ЗАГСа

21 января в однох из киевских хостелов задержали сбежавшую из Львовской психиатрической больницы общественно опасную больную. Некая Елена Яковлева является гражданкой России и с 18 января находилась в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Ранее Яковлева была привлечена к уголовное ответственности за хулиганство. Летом 2016 года она родила ребенка и оставила его в роддоме. Позже она вернулась в медучреждение и потребовала от медработников вернуть малыша. Услышав от них, что ребенок уже передан в дом малютки, Елена Яковлева избила работницу роддома. Затем женщина требовала свидетельство о рождении ребенка в одном из отделений ЗАГСа. Получив отказ, она выбила окна в учреждении и облила кислотой одну из сотрудниц.

Полиция открыла уголовное дело. Согласно постановлению суда, Яковлеву направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Но ночью 18 января ей удалось сбежать из Львовской психиатрической больницы.

Правоохранители устанавливают происхождение средств, на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле. Отрабатывается информация о причастности к ее побегу других лиц. Продолжается досудебное расследование.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в России врачи психбольницы подрались из-за лопнувшего шарика.