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НСЖУ обнародовал список врагов прессы

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В перечне фамилий указаны причины, по которым тот или иной

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ)  обнародовал список чиновников-врагов прессы и свободы слова в Украине

Среди причины препятствование реформированию местных газет, системное давление на редакции и своевольное освобождение редакторов от занимаемых должностей. 

После публикации первого списка, как отметили в НСЖУ, во многих районах Украины давление на СМИ не прекращается. Соответственно и количество «врагов» не уменьшается. 

Список «врагов реформирования прессы», подготовленный НСЖУ. 

1. Антонюк Василий Михайлович, городской голова. Город Дубно Ровенской области, избирался от Блока Петра Порошенко «Солидарность» (препятствование реформированию газеты «Замок"). 

2. Гончаров Роман Анатольевич, председатель Кегичевской райгосадминистрации Харьковской области, партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (препятствование реформированию газеты «Наш Край»; произвольное увольнение с должности редактора газеты Ирины Литвиненко). 

3. Калинин Денис Сергеевич, председатель Васильевской районной рады Запорожской области, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Новая Таврия"). 

4. Корж Андрей Владимирович, председатель Тростянецкого районного совета Сумской области, партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (до настоящего времени не обеспечено выполнение решения Тростянецкого районного суда от 9.08.2016 г. по восстановлению на работе редактора газеты «Новости Тростянеччини» Павла Зленко). 

5. Кужман Олег Николаевич, председатель постоянной комиссии по связям с объединениями граждан и средствами массовой информации Днепропетровского областного совета, фракция «Солидарность» (препятствование реформированию газеты «ЗАРЯ"). 

6. Мосийчук Руслан Андреевич, заместитель городского головы. Город Дубно Ровенской области, партия «Батькивщина» (препятствование реформированию газеты «Замок"). 

7. Мудрый Виктор Алексеевич, председатель Апостоловской районной совета Днепропетровской области, Партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» (препятствование реформированию газеты «Апостоловские новости").

8. Новобранов Владимир Борисович, председатель Розовского районного совета Запорожской области, председатель районной организации партии «Оппозиционный блок» (системные неправовые действия и давление на журналистов районной газеты «Роз-информ"). 

9. Олейник Святослав Васильевич, первый заместитель председателя Днепропетровского областного совета, фракция «Возрождение» (игнорирование выездного заседания Общественного совета Госкомтелерадио, препятствование реформированию газеты «ЗАРЯ». Распоряжением Олейника была отстранена от исполнения обязанностей главного редактора газеты Ксения Зайцева. После подачи ею документов на обжалование этого решения, был совершен поджог автомобиля главного редактора, жалоба отозвана). 

10. Прыгунов Глеб Александрович, председатель Днепропетровского областного совета, фракция «Солидарность» (игнорирование выездного заседания Общественного совета Госкомтелерадио, препятствование реформированию газеты «ЗАРЯ"). 

11. Стефанюк Лариса Викторовна, председатель Кегичевской районного совета Харьковской области, партия «Возрождение» (препятствование реформированию газеты «Наш Край»; произвольное увольнение с должности редактора газеты Ирины Литвиненко). 

12. Швед Олег Иванович, депутат Дубенского городского совета Ровенской области, председатель фракции ВО «Батькивщина» (препятствование реформированию газеты «Замок"). 

13. Хассай Вита Васильевна, заместитель председателя Розовского районного совета Запорожской области, партия «Батькивщина» (системные неправовые действия и давление на журналистов районной газеты «Роз-информ"). 

14. Общественная организация «Чигиринская районная Народная Рада» Черкасской области (препятствование реформированию газеты «Чигиринские вести"). 

15. Тернопольский областной совет, председатель - Овчарук Виктор Викторович, член партии «Блок Петра Порошенко» «Солидарность» (препятствование реформированию газеты «Свобода"). 

16. Токмакский городской совет Запорожской области, городской голова - Котелевский Игорь Викторович, партия «Оппозиционный блок» (препятствование реформированию газеты «Наш город Токмак», давление на редакцию).

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Источник: «Комментарии»,

Теги: враг, журалисты, НСЖУ, пресса

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