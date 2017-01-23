За год мошенница собрала полтора миллиона гривен «на помощь участникам АТО и их детям»

Аферистка утверждает, что все собранные на благотворительность деньги потратила на игровые автоматы

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали мошенницу, которая выманивала деньги у предпринимателей в разных регионах Украины якобы на помощь участникам антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности. Злоумышленница, жительница Черкасской области, зарегистрировала на свое имя фиктивный благотворительный фонд. От его имени в течение 2016 года женщина звонила руководителям промышленных предприятий с просьбой перечислить определенную сумму денег на счет для оказания помощи детям, подразделениям антитеррористической операции, социально незащищенным слоям населения. Представлялась она сотрудницей областной администрации или помощницей высокопоставленных чиновников. Все телефоны предприятий брала в открытом доступе. Сотрудники Харьковского управления спецслужбы задокументировали, что злоумышленница за год «заработала» почти полтора миллиона гривен. «Сумма перевода от одного предприятия могла составлять 45-50 тысяч гривен», - уточнил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Все деньги женщина потратила, играя в салонах на автоматах. К примеру, за недельную поездку в Киев, она спустила 240 тыс. грн. Оперативники задержали аферистку в городе Смела. Оперативникам она с крокодильими слезами сообщила, что денег нет и все ее имущество заложено в ломбарды. Всему виной – пагубное пристрастие к игровым автоматам.

Открыто уголовное производство по ч. 2 и 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах с использованием электро-вычислительной техники и присвоение властных полномочий или звания должностного лица). Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас продолжается досудебное следствие, проверяются эпизоды по другим областям Украины.