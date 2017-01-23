Moby выпустил антитрамповский клип с украинским Майданом (ВИДЕО)

Американский диджей Moby накануне инаугурации президента США Дональда Трампа выпустил клип на песню Erupt & Matter
Видео опубликовано на YouTube-канале певца.
В протестном клипе чередуются кадры митингов и стычек с полицией, Moby призвал граждан встать на защиту демократии.
В ролике были использованы кадры с акций протеста на которые проходили в столице Украины на Майдане зимой 2013-2014 годов.
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Источник: «Комментарии»,
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