Moby выпустил антитрамповский клип с украинским Майданом (ВИДЕО)

Американский диджей Moby накануне инаугурации президента США Дональда Трампа выпустил клип на песню Erupt & Matter

Видео опубликовано на YouTube-канале певца.

В протестном клипе чередуются кадры митингов и стычек с полицией, Moby призвал граждан встать на защиту демократии.

В ролике были использованы кадры с акций протеста на которые проходили в столице Украины на Майдане зимой 2013-2014 годов.