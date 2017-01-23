Киев согласился забрать из России своих заключённых

Москва получила от Киева согласие на перемещение из Крыма осужденных граждан Украины
Министерство юстиции России получило согласии от украинской стороны принять граждан Украины, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России, которые были осуждены приговорами украинских судов к лишению свободы до 18 марта 2014 года и к моменту воссоединения Крыма с Россией содержались в исправительных учреждениях на территории полуострова», - говорится в ответе ведомства.
Как сообщали «Коментарии», 21 июня 2016 года уполномоченный по правам человека ВР Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорились заключить соглашение о передаче Украине 18 заключенных, которые находятся в Симферополе.
В Министерстве юстиции России назвали несколько условий для передачи заключенных.
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Источник: «ТАСС»,
Теги: заключенные, Крым, обмен, Россия
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