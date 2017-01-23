Найден способ отличить фейковые новости от настоящих

Ученые нашли способ различать фейковые и правдивые новости

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что новости с последовательно изложенными не имеет популярности у читателей, как новость с фейковым заявлением от непроверенного источника.

Во время эксперимента ученые предложили добровольцам несколько материалов которые касались проблемы глобального потепления, все респонденты доверяли именно фейковой статье.

Психологи отмечают, чтобы научить аудиторию отличать информационный подделки от настоящих новостей, нужно использовать методы психологического воздействия. По их мнению, небольшие «дозы» дезинформации могут приучить читателей относиться к инфоповодам более критично.

Так, к примеру, если в материал добавить немного липовых данных, но при этом хорошо распознаваемых, то фейковые новости будут иметь не такой широкий резонанс. Т.е новости которые содержат небольшую часть фейковых данных, помогают людям по-другому смотреть на откровенно фальшивые новости, утверждают ученые.

Каким образом это работает, психологи пока не объясняют. Они лишь говорят, что сейчас фейковые новости носят характер вируса.