«Закону Савченко» осталось жить до февраля

Верховная Рада собирается отменить закон, позволяющий досрочно освобождать осужденных за тяжкие преступления

«Закон Савченко», который позволяет преждевременно освобождать осужденных за тяжкие преступления, может быть отменен депутатами уже в феврале 2017 года. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

«Верховная Рада должна исправить допущенную ошибку и в феврале этот закон будет отменен», – заверил он.

Закон вступил в действие еще 24 декабря 2015 года. Он предусматривает зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания по схеме, согласно которой один день в следственном изоляторе приравнивается к двум дням в тюрьме. По данным Нацполиции, по нему досрочно вышли на свободу почти 9 тысяч человек, из которых тысяча человек снова совершили преступления.