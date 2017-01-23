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общество

Бывшие сотрудники ПриватБанка решили основать IT-фирму

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Экс-IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет

Компания Fintech Band будет предоставлять IT-услуги украинским и зарубежным финучреждениям

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский, экс-IT-директор Дмитрий Дубилет, бывший руководитель бизнеса платежей и переводов банка Михаил Рогальский и другие экс-сотрудники решили основать IT-компанию. Об этом Дмитрий Дубилет заявил на странице в Facebook.

По словам Дубилета, компания будет предоставлять IT-услуги украинским и зарубежным банкам.

«Мы вместе с Олег Гороховский, Mikhail Rogalskiy и несколькими другими экс-коллегами из ПриватБанка решили основать ИТ-компанию. Будем заниматься предоставлением ИТ-услуг украинским и зарубежным банкам.

Мы знаем, как создавать крутой розничный банк, и теперь готовы делиться этими знаниями. Будем заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, Интернет-банкинг и т.д.

Название компании – Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу».

Напомним, что согласно решению правительства от 18 декабря 2016 года, государство на 100% стало собственником банка. По словам министра финансов Александра Данилюка, после стабилизации работы банка его продадут.

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Теги: банки, дубилет, компания, ПриватБанк, услуги

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