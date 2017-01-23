В Харькове паленую водку продавали через пункты приема металла »

Правоохранители накрыли цех по производству алкоголя с миллионным оборотом

В Харькове правоохранители накрыли мощный подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. «Мини-завод» разместили в одном из домовладений и гаражах.

Сегодня, 23 января, оперативники УЗЕ в области, следователи Харьковской местной прокуратуры № 5 и Основянского отдела полиции провели обыски там, а также по месту жительства фигурантов дела.

Изъято 10 тонн спиртосодержащего вещества, а также бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию. Мощность подпольного производства, говорят правоохранители, составляет 50 тонн суррогатного алкоголя ежемесячно. Продавали его по 40 гривен за литр. По предварительным данным, алкогольный бизнес приносил организаторам до 2-х миллионов гривен прибыли.

Фальсифицированную продукцию реализовывали партиями на территории Харькова. Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко, организатор производства также имеет сеть из 10 пунктов приема металлолома. Именно там он реализовывал суррогат и обменивал алкоголь на металл. Кроме того, пересылал продукцию покупателям по почте.

Сейчас устанавливаются каналы поставки компонентов для изготовления фальсифицированного алкоголя, а также другие места сбыта такой продукции.