В Харькове торгуют географическими картами, на которых Крым значится частью РФ (ФОТО)

Киевская типография напечатала развивающую детскую игру по географии без украинского Крыма

На прилавках харьковских магазинов появилась детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», в которой Украина «лишилась» Крыма. Полуостров указан как часть Российской Федерации, передает 057.

Выпустило продукцию предприятие «Вундеркинд с пеленок», находящееся в Киеве. Согласно описанию, игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран. На карточках 40 стран с указанием флагов, столицами и географическим расположением.

В типографии заверяют, что ошибка произошла по вине дизайнера карточек, которая была ответственной за эту развивающую серию.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в «русскоязычной» версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», - отметили в «Вундеркинд с пеленок».