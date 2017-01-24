В Харькове торгуют географическими картами, на которых Крым значится частью РФ (ФОТО)
24/01/2017 06:04
Киевская типография напечатала развивающую детскую игру по географии без украинского Крыма
На прилавках харьковских магазинов появилась детская развивающая игра «Страны+Флаги+Столицы», в которой Украина «лишилась» Крыма. Полуостров указан как часть Российской Федерации, передает 057.
Выпустило продукцию предприятие «Вундеркинд с пеленок», находящееся в Киеве. Согласно описанию, игра должна развивать у малышей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран. На карточках 40 стран с указанием флагов, столицами и географическим расположением.
В типографии заверяют, что ошибка произошла по вине дизайнера карточек, которая была ответственной за эту развивающую серию.
«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в «русскоязычной» версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», - отметили в «Вундеркинд с пеленок».
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Источник: «Харьков. Комментарии»
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