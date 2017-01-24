На допрос в ГПУ вместо Януковича приедет его адвокат

Защита считает вызов экс-президента на допрос в Генпрокуратуру незаконным
Вместо экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос в Генпрокуратуру прибудет его адвокат Виталий Сердюк. Об этом пишет ТАСС.
«Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день препятствующих (явке Януковича) уважительных причин», - заявил Сердюк. Также он уточнил, что «статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами».
По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.
«Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело», - сказал Сердюк.
Ранее «Комментарии" писали о том, что дело о госизмене Януковича Генпрокуратура обещает завершить в феврале.
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