На допрос в ГПУ вместо Януковича приедет его адвокат

Защита считает вызов экс-президента на допрос в Генпрокуратуру незаконным

Вместо экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос в Генпрокуратуру прибудет его адвокат Виталий Сердюк. Об этом пишет ТАСС.

«Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день препятствующих (явке Януковича) уважительных причин», - заявил Сердюк. Также он уточнил, что «статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины прямо предусматривает возможность не являться по вызову следователя при наличии таких причин, как длительное пребывание за границей и наличие угрозы жизни, которая не перестала существовать, а наоборот усилилась в связи с этими политическими процессами».

По словам адвоката, сторона защиты повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу.

«Как подобным вызовом на допрос, так и целым рядом других процессуальных правонарушений Генпрокуратура изо всех сил помогает защите делать свое дело», - сказал Сердюк.

Ранее «Комментарии" писали о том, что дело о госизмене Януковича Генпрокуратура обещает завершить в феврале.