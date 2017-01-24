Полицейские стреляли в собаку, которая изувечила иностранца

Утихомирить собаку и отвлечь ее от жертвы удалось только после выстрела

В Хмельницком патрульным полицейским пришлось открыть стрельбу по собаке, которая набросилась на человека. ЧП произошло 23 января во дворе одного из частных домов, где хозяйский ротвейлер набросился на гражданина Турции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

39-летний потерпевший пришел к своему знакомому в гости. У него был ключ от калитки, поэтому он сам зашел во двор. Там на него набросился пес, который повалил мужчину на землю и стал кромсать.

Очевидцы происшествия пытались отогнать ротвейлера подручными средствами, но он не реагировал. Тогда на помощь вызвали полицейских. Двое полицейских сначала пытались утихомирить собаку спецсредствами, но это не действовало. Тогда решено было применить оружие.

Собака выпустила свою жертву только после того, как получила ранение. Животное забрали работники коммунальных служб, а потерпевшего срочно госпитализировали. У него зафиксировали обширные рваные раны рук и ног, шоковое состояние и низкое давление. Также у мужчины диагностировали открытый перелом лучевой кости вследствие перекуса.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Гамбии сына избранного президента собака искусала насмерть.