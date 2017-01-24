В Китае устроили публичное распятие крысы (ФОТО)

В Китае распяли крысу за воровство риса со склада продуктового магазина.

Грызуна привязали за четыре лапки веревками и растянули, а ей на шею повесили табличку с надписями о ее преступлениях и упорстве в своих злых умыслах.

Табличку с текстом несколько раз меняли, на первой было написано, что крыса «украла рис и не призналась в содеянном, несмотря на близость смерти». На второй уже красовалось якобы покаяние крысы «клянусь, больше это не повторится».

Напомним, распятие на веревках и таблички с «признаниями» и «раскаяниями» использовали в отношении жертв репрессий во времена Культурной революции в КНР.