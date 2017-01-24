Озвучен новый прогноз по датам получения Украиной безвиза с Европой

Представитель украинской делегации в ПАСЕ заявли, что Евросоюз может принять решение через 2-3 месяца

В течение 2-3 ближайших месяцев Европарламент может принять решение о безвизовом режиме с Украиной и Грузией. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев.

«Еврокомиссар Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает за 2-3 месяца и что идет работа с Европарламентом. Подтвердил выполнение требований ЕС Украиной и Грузией. По поводу ратификации соглашения об ассоциации выразил надежду, что все будет хорошо. Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли», - написал в соцсети Арьев.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Украины в Давосе заявил, что безвиз будет через несколько недель.