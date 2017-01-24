В Москве жене партнера Чубайса выстрелили в лицо

Неизвестный прострелил женщине губу
На востоке Московской кольцевой автомобильной дороги ( МКАД ) неизвестный в ходе дорожного конфликта ранил из травматического пистолета женщину-водителя.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
По информации ведомства, сегодня около 09:00 по московскому времени на 106-м км МКАД неизвестный, предположительно из травматического пистолета, ранил женщину-водителя после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая с травмой губы направлена в больницу.
Сотрудники полиции ведут поиск злоумышленника.
Пострадавшей оказалась 42-летняя супруга бывшего партнера Анатолия Чубайса, скандально известного бизнесмена Михаила Лернера Светлана Лернер.
Напомним, Михаил Лернер возглавлял одно из дочерних предприятий «Роснано» - ООО «Уником». В 2014 году Бутырский суд приговорил его к шести годам тюрьмы за мошенничество на 189 миллионов рублей.
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Источник: «Life News»,
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